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20 adreste torbacılara 'koçbaşılı' operasyon!

Gaziantep'te 69 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

24 Mart 2019 Pazar 14:41
20 adreste torbacılara 'koçbaşılı' operasyon!

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Evlere 'koçbaşı' ile girildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele şubelerinden 69 polisin katılımıyla, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik gece saatlerinde Vatan, Düztepe, Üçoklar, Nünifpaşa, İstiklal ve Güzelvadi mahallelerindeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Onix"in de kullanıldığı operasyonda kapılarını açmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Para, tabanca, mermi...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramada 45 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram eroin, 10 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 450 lira, 2 tabanca ve buna at çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:41
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