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2 zehir taciri tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlendiği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:16
2 zehir taciri tutuklandı

Samsun'da narkotik polislerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Samsun'da satacakları bilgisi alınan A.O.H., S.R. ve S.Ş.'yi Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde durdurulan araçta yakaladı.

Araçta yapılan aramada 5 bin 48 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Ayrıca şahısların kalmış olduğu otel odasında yapılan aramada da 8 bin 64 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi.

3 kişiden 2'si tutuklandı

 

Toplam da 13 bin 104 adet sentetik ecza ve 4 adet ecstasy hapa el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan A.O.H., S.R. ve S.Ş. polisteki sorgularının ardından uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.O.H. ve S.R. "uyuşturucu ticareti suçundan" tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:16
  1. İstanbul
  2. Samsun Emniyet Müdürlüğü
  3. İlkadım
  4. Samsun
  5. Polis
  6. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi

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