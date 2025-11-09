  • İSTANBUL
Dünya 2 Yıllık Soykırımın Bilançosu! Gazze artık 'ampute çocuklar şehri' oldu
Dünya

2 Yıllık Soykırımın Bilançosu! Gazze artık 'ampute çocuklar şehri' oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2 Yıllık Soykırımın Bilançosu! Gazze artık 'ampute çocuklar şehri' oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonrasında Gazze Şeridi’nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuğun kaydedildiği yer olduğunu duyurdu. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren süreçte bölgede 5 binden fazla amputasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı ve "2 yıl süren soykırım" olarak nitelendirdiği insani krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Açıklamada, Gazze'deki sağlık durumuna dair şok edici veriler paylaşıldı.

DÜNYADA EN YÜKSEK AMPUTE ÇOCUK ORANI GAZZE'DE

Bakanlık, İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti. En çarpıcı bilgi ise, Gazze'nin nüfusa oranlandığında dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının kaydedildiği yer haline gelmesi oldu. Bu durum, bölgeyi resmen "ampute çocuklar diyarı" yaptı.

 

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ, 170 BİN YARALI BEKLENİYOR

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin tamamen çöktüğü vurgulandı. Yaralı sayısındaki muazzam artışın, rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküşe yol açtığı belirtildi.

Bakanlık, Eylül 2025 itibarıyla Gazze'de yaralı sayısının 170 bini aşacağını tahmin ediyor. Bu yaralıların en az dörtte birinin ise orta ve uzun vadeli rehabilitasyon hizmetlerine acilen ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.

ULUSLARARASI BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Açıklamada son olarak, ampute edilen kişilerin uzun süreli rehabilitasyon süreçlerini desteklemek amacıyla bir fon oluşturulduğu ve bu fona destek sağlamak amacıyla uluslararası bir bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

 

