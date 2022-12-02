2 yıldır yoğun bakımdaydı! Ünlü Profesör koronavirüse yenik düştü

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, 2 yıldır mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü.

Özkurt, 2 yıl önce durumu ağırlaşınca, görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

Son yolculuğuna uğurlandı!

Bugün hayatını kaybeden Prof. Özkurt için Hilal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Özkurt, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Ali Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı." dedi.

Oğlu Doğuşcan Özkurt ise "Annem kendi alanında olan bir hastalığa yenildi. Çok mücadele etti ancak kurtulamadı." ifadelerini kullandı.