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2 yıl önce arkadaşını öldürmüştü... Cezası belli oldu!

Konya'da bir boğuşma sırasında arkadaşını öldüren şahıs, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:19
2 yıl önce arkadaşını öldürmüştü... Cezası belli oldu!

Konya'da 2 yıl önce boş arazide cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan katil zanlısı arkadaşına, 18 yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Gökhan Yardım ile taraf avukatları katıldı.

Gökhan Yardım, mahkemedeki ifadesinde, olayda "yağma" suçu işlediği iddialarını reddetti.

"Boğuşurken silah elime geçti"

Bugüne kadar eline silah almadığını ileri süren Yardım, "Yasin Kozan, bana silah çekip 'seni öldürüceğim' dedi. Size böyle söyleyen birine ister istemez karşılık verirsiniz. Boğuşma esnasında silah elime geçti. Silah bir anda ateş aldı. İlk kez orada silahın ateş aldıktan sonra bir insana nasıl zarar verebileceğini gördüm. Pişmanım." dedi.

18 yıl aldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yardım'a 18 yıl hapis cezası verdi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Tiftikci Sokağı'ndaki boş arazide 4 Eylül 2016'da cesedi bulunan Yasin Kozan'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilmiş, arkadaşı Gökhan Yardım (29), evinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:19
  1. Konya
  2. silah
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