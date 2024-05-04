2 yıl İngiltere’de yaşayan kadından ibretlik sözler! Avrupa hayali kuranlar iyi izlesin

Türkiye’de yaşamaktan gurur duyduğunu söyleyen kadın, İngiltere’den Türkiye’ye geldiği için şükretti.

İngiltere'de 2 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye kaçtığını söyleyen bir genç kız şunları dile getirdi: "İnsanlar genellikle Avrupa'yı övüyor ve Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Ancak İngiltere çok sıkıcı ve yapacak pek bir şey yok. Bence güvenli bir ülke de değil. Türkiye'ye döndükten sonra geldiğime şükrettim."

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