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Sosyal Medya 2 yıl İngiltere’de yaşayan kadından ibretlik sözler! Avrupa hayali kuranlar iyi izlesin
Sosyal Medya

2 yıl İngiltere’de yaşayan kadından ibretlik sözler! Avrupa hayali kuranlar iyi izlesin

Yeniakit Publisher
2024-05-04 08:22:00 -

Avrupa güzellemesi yapanların izlemesi gereken videolara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de 2 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye kaçtığını söyleyen genç kadın, Avrupa’nın neden övüldüğünü anlayamadığını söyledi.

Türkiye’de yaşamaktan gurur duyduğunu söyleyen kadın, İngiltere’den Türkiye’ye geldiği için şükretti.

İngiltere'de 2 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye kaçtığını söyleyen bir genç kız şunları dile getirdi: "İnsanlar genellikle Avrupa'yı övüyor ve Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Ancak İngiltere çok sıkıcı ve yapacak pek bir şey yok. Bence güvenli bir ülke de değil. Türkiye'ye döndükten sonra geldiğime şükrettim."

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