2 yaşındaki çocuğun boğazına çekirdek kaçtı... Hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.04 Kasım 2018 Pazar 10:53
Şanlıurfa'da nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Haliliye ilçesinin kırsalda bulunan Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Merve Yeşil, ailesinin fark etmediği esnada evde bulduğu ay çekirdeğini yemek istedi.
Hastaneye kaldırıldı
Nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Yeşil, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Küçük kız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edildi
Yeşil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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