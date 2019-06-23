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2. Ulusal Çatıcılar Yarışması

ÇATIDER, Yapı Fuarı Turkeybuild 2019 İstanbul kapsamında gerçekleşen yarışma ile sektörün en iyi çatı ustası ekiplerini belirledi- Yarışmaya ilk kez kadın ustalar da katıldı

23 Haziran 2019 Pazar 14:15
2. Ulusal Çatıcılar Yarışması

İSTANBUL (AA) - Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) tarafından TÜYAP 42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul kapsamında gerçekleştirilen "2. Ulusal Çatıcılar Yarışması" birincileri belli oldu.

ÇATIDER'den yapılan açıklamaya göre, çatı sektörünün gelişmesi ve kalifiye iş gücünün artması için kapsamlı çalışmalar yürüten ÇATIDER, Yapı Fuarı Turkeybuild 2019 İstanbul kapsamında gerçekleşen yarışma ile sektörün en iyi çatı ustası ekiplerini belirledi.

ITE Turkiye ve YEM Fuar Exhibitions iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, 3 kişilik takımlar halinde yarıştı. Bitümlü membran kategorisinde 4 ekip, bitümlü levhalarda 2 ekip, metal kategorisinde 3 ekip ve kiremit uygulamalarında da 4 ekip olmak üzere toplam 13 takım mücadele etti. Ekipler, belirli bir zaman diliminde en kaliteli uygulamayı, iş güvenliği ve alan temizliğine en uygun şekilde hareket ederek tamamlamaya çalıştı.


- İlk kez kadın ustalar yarıştı


Türkiye’nin ilk kadın çatıcıları da ilk kez yarışmaya katılarak başarılı bir performans sergiledi. Levha kategorisinde yarışan kadın ekipler, heyecanlı bir mücadeleye imza attı. Sevde Süylün, Melike Hoylan ve Hüdanur Zehra Akpınar'dan oluşan ekip, levha kategorisinde birinciliği kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal, Türkiye’de çatı sektörünün son yıllarda teknoloji, malzeme ve uygulama açısından çok geliştiğini, buna rağmen halen kalifiye çalışan eksikliği yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Ulusal Çatıcılar Yarışması ile Türkiye’de bina çatılarının doğru malzemelerle, yetkin uygulamacılarla, standartlara ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak oluşturulmasına dikkat çekmeyi, alanında başarılı ve ihtisas sahibi uygulamacıların ödüllendirilmesi yoluyla iyi uygulamaları özendirmek ve yaygınlaştırmayı ve uygulamacı, işveren ve son kullanıcıları bilinçlendirerek, sektöre çok yönlü katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Çatı sektörünün en büyük kuruluşu olarak, sektörün gelişmesi ve eğitimli iş gücümüzün artmasına yönelik çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerde öğrencilere teknik eğitim, ustalara mesleki eğitim ve çatıcılık eğitimi veren öğretmenlerimize güncel uygulamalar hakkında bilgi veriyoruz. ÇATIDER’in de üye olduğu Uluslararası Çatıcılık Federasyonu (International Federation For The Roofing Trade-IFD) ile ilişkilerimizi güçlendirerek, son teknolojinin yanı sıra eğitim sistemleri ve birçok konuda sektörümüze bilgi aktarımı yaparak güncel gelişmeleri sektör paydaşlarımıza iletiyoruz."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:15
  1. ÇATIDER

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