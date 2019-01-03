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2 Türk kız öğrenci ölü bulundu

Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kız öğrenci yaşadıkları evde ölü bulundu.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:13
2 Türk kız öğrenci ölü bulundu

Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

Ukrayna basını: Ailesine takip edildiğini söylemiş

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:13
  1. Ukrayna
  2. Harkov

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