2. tur seçim takvimi nasıl işleyecek?

14 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri için YSK’ya yapılan itirazlar karara bağlanıp, 19 Mayıs Cuma günü kesin seçim sonuçları açıklanacak. Milletvekili genel seçimleri için YSK’ya son itiraz süresi 24 Mayıs Çarşamba olacak. Bu tarihten sonra itirazlar karara bağlanacak ve kesin seçim sonuçları açıklanacak. Milletvekili seçim sonuçlarının kesinlik kazanmasıyla gözler mecliste olacak.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere Türkiye 28 Mayıs Pazar günü bir kez daha sandığa gidecek. İkinci tur seçimleri için YSK’da da yoğun bir mesai var.

20 Mayıs’ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs’ta yurt dışı oy verme işlemi sona erecek ve oylar Türkiye’ye getirilecek.

27 Mayıs Cumartesi günü saat 18’de seçim propaganda dönemi sona erecek.

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28 Mayıs Pazar günü Türkiye sandığa gidip oy kullanacak.

29 Mayıs Pazartesi günü cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından 1 Haziran’da kesin seçim sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.