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Yerel 2 torbacı tutuklandı
Yerel

2 torbacı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 16:59:00 -
2 torbacı tutuklandı

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 63 parça halinde toplamda 72.58 gram metamfetamin maddesi, 39 adet sentetik ecza hap, 8 adet ecstasy hap, 1,11 gram toz esrar maddesi, 0,50 gr sentetik kannabinoid maddesi,3 adet tabanca, 4 adet şarjör, 27 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 TL para ele geçirilirken, F.Ö., R.A. A.Ç. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan F.Ö. ve R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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