2 torbacı daha hapsi boyladı
2 torbacı daha hapsi boyladı

Mersin’in Anamur ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin konakladığı pansiyonda ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda bonzai, sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile alkol şişesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve M.O., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

