  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi! 10 ilde “bahis ve şike” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor O ülkeden dünyaya tarihi çağrı: Barışın teminatı ve garantörü Türkiye olsun! ‘Sahada somut çözüm üretebilecek tek güç Türkiye’ Rezaletin merkezinden yine İsrail çıktı: Epstein’ın kirli haritası ifşa oldu! Sapık kadın sosyal medyadan tanıştığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu!
Gündem 2 tır çarpıştı! Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı
Gündem

2 tır çarpıştı! Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
2 tır çarpıştı! Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.

Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın
Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın

Gündem

Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın

Güya trafik sorununu çözeceklerdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı!
Güya trafik sorununu çözeceklerdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı!

Gündem

Güya trafik sorununu çözeceklerdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23