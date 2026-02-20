2 tır çarpıştı! Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Otoyolun İstanbul istikameti Kocaeli'nin Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 tır çarpıştı.
Kaza sonucu mukavva yüklü tır devrildi. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.