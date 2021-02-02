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Yerel 2 terörist daha teslim oldu
Yerel

2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Son olarak 2 PKK'lının daha devlete teslim olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:23:00 -
2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan güvenlik güçlerine yine teröristlerin teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

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