2 terörist daha etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Kemah ilçe kırsalındaki operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti. Ayrıntılar geliyor...

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