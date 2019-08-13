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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Kemah ilçe kırsalındaki operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

13 Ağustos 2019 Salı 10:46
2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Aynı bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:46
  1. Erzincan
  2. İçişleri Bakanlığı

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