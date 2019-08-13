2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Kemah ilçe kırsalındaki operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
13 Ağustos 2019 Salı 10:46
Erzincan'ın Kemah ilçesinde devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Aynı bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
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