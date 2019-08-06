2 terörist daha etkisiz hale getirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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