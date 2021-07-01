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Yaşam 2 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Yaşam

2 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İl il cuma namazı saatleri cuma namazını eda edecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı vakitleri ilden ile değişiklik gösteriyor. Peki, 2 Temmuz Ankara, İzmir ve İstanbul'da cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde il il 2 Temmuz cuma namazı vakitleri...

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:54:00 -
2 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müminlerin bayramı olarak değerlendirilen bir Cuma günü daha geldi çattı. Tedbirlere uyarak Cuma namazı kılacak olanlar, 2 Temmuz Cuma namazı saatleri hakkında da araştırmalarını arttırdı. Peki, 2 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

2 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL: 13:13

ANKARA: 12:58

İZMİR: 13:20

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

Cuma namazı kılınışı

-Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

-İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

-"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

-Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

 

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