  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 2 saniye yalnız bırakılan Biden dünya gündemine oturdu: Yere kapaklanıyordu
Siyaset

2 saniye yalnız bırakılan Biden dünya gündemine oturdu: Yere kapaklanıyordu

Yeniakit Publisher
2023-05-20 12:05:00 -

G7 Zirvesi'nde yalnız bırakılan ABD Başkanı Joe Biden, az kalsın merdivenden düşüyordu.

Görüntüler, SkyNews tarafından anbean kaydedildi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu G7'nin liderler zirvesi, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası ile yok ettiği Hiroşima'da düzenleniyor.

Liderler zirvesine, Joe Biden'ın az kalsın tökezleyerek merdivenden kafa üstü düşeceği fakat son anda kurtulduğu video damgasını vurdu.

Görüntülerde dikkat çeken detay ise, Japon görevlilerin, ABD Başkanı'nın korumalarını uzak tutarak Joe Biden'ı yalnız bırakması oldu.

Biden düşüşten son anda kurtulup dengesini sağladı, Japon Başbakanı Kişida ile tokalaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Başkanı Biden'dan temerrüd güvencesi
ABD Başkanı Biden'dan temerrüd güvencesi

Dünya

ABD Başkanı Biden'dan temerrüd güvencesi

Biden'ın görevden alınması için harekete geçti
Biden'ın görevden alınması için harekete geçti

Dünya

Biden'ın görevden alınması için harekete geçti

Dünyanın gündemine oturdu! Biden'ın error verdiği anlar
Dünyanın gündemine oturdu! Biden'ın error verdiği anlar

Dünya

Dünyanın gündemine oturdu! Biden'ın error verdiği anlar

Putin'i kızdıracak yeni karar!" target="_blank">
Biden'dan Putin'i kızdıracak yeni karar!
Biden'dan Putin'i kızdıracak yeni karar!

Dünya

Biden'dan Putin'i kızdıracak yeni karar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23