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Gündem 2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket
Gündem

2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan Rana Batı adlı kişinin polise direnmesinin ardından gözaltına alınması sonucu 2 polis memuru açığa alınmıştı. Rana Batı'nın ortaya çıkan bir videosunda balkondan aşağıda bulanan insanlara tükürdüğü görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:23:00 - 2020-08-21 09:32:47

'Sağlık İçin Hepimiz İçin koronavirüs denetlemeleri' sırasında İstanbul Kadıköy'de maskesini takmayan Rana Batı polislere hakaret edip saldırıda bulunmuştu.

Rana Batı olduğu iddia edilen kadının gözaltına alınmasının ardından, 2 polis görevden uzaklaştırılmıştı. Olay sonrası polisleri haklı bulanlar açığa alma kararına karşı çıktı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Batı'nın ortaya çıkan bir videoda, balkondan insanların üzerine tükürdüğü görülüyor. Videonun ortaya çıkmasının ardından Batı'ya sosyal medyadan tepki yağdı. 

O polisler görevden uzaklaştırıldı
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Görevlerinden uzaklaştırılan polislere sosyal medyadan destek

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Görevlerinden uzaklaştırılan polislere sosyal medyadan destek

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Yorumlar

Adnan

Ulan .. ne kadar arsız
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keçili71

atv bunu haber yapmış polisi suçluyor yazıklar olsun dedim.kraldan çok kralcı geçiniyorlar. polis ne yapacaktı anlamıyorum polise mukavemet eden her kadını serbest bırak sesi çıkmayan kadına ceza kes böylemi olacak.sen bu polisleri açığa alırsan arkadaşları görevini yaparmı, benide açığa alırlar diye suya sabuna dokunmazlar. polisler göreve. vali istifa
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