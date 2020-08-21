2 polisin açığa alınmasına sebep olan Rana Batı'dan mide bulandıran hareket
İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan Rana Batı adlı kişinin polise direnmesinin ardından gözaltına alınması sonucu 2 polis memuru açığa alınmıştı. Rana Batı'nın ortaya çıkan bir videosunda balkondan aşağıda bulanan insanlara tükürdüğü görülüyor.
'Sağlık İçin Hepimiz İçin koronavirüs denetlemeleri' sırasında İstanbul Kadıköy'de maskesini takmayan Rana Batı polislere hakaret edip saldırıda bulunmuştu.
Rana Batı olduğu iddia edilen kadının gözaltına alınmasının ardından, 2 polis görevden uzaklaştırılmıştı. Olay sonrası polisleri haklı bulanlar açığa alma kararına karşı çıktı.
Sosyal medyadan tepki yağdı
Batı'nın ortaya çıkan bir videoda, balkondan insanların üzerine tükürdüğü görülüyor. Videonun ortaya çıkmasının ardından Batı'ya sosyal medyadan tepki yağdı.
Aktüel
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