2 pazar tezgahı arasındaki farkı bulun! Halk TV yine fena yakalandı
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de algı operatörü İrfan Değirmenci'nin sunduğu sözde Ana Haber Bülteni yine bir rezillikle gündeme geldi. Haber bülteninde verdikleri ilk haberde mandalina fiyatı 3 buçuk lira iken bir diğer haberde ise mandalina 7 lira görünüyor.
CHP yandaşlığla bilinen Halk TV yeni bir skandalla gündeme geldi.
Türkiye'ye karşı algı operasyonları yapan İrfan Değirmenci'nin sunduğu sözde Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan haberlerdeki mandalina fiyatlarının farklı verilmesi tepki çekti.
Söz konusu haberlerden ilkinde mandalina fiyatı 3 buçuk lira iken bir diğerinde ise mandalina 7 lira görünüyor.