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Aktüel 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aktüel

2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:03:00 -
2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet S. (64) idaresindeki 19 ED 349 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde Rüştü T'nin (21) kullandığı 19 ACB 708 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mehmet S, Rüştü T. ve Ünal D. (46) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde 19 ED 349 plakalı aracın bagajında koyun olduğu fark edildi.

Ayakları bağlanmış halde bulunan koyun, sürücünün kaza yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

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