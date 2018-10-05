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2 otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralı

Suriyeli sürücülerin kullandığı iki otomobilin çarpışması sonucu 12 Suriyeli yaralandı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:31
2 otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralı

Hilal Yusuf Hamdo yönetimindeki 79 SAA 965 plakalı otomobil ile Cuma El Mustafa yönetimindeki 54 MU 002 plakalı otomobil Çevreyolu Şeyh Mansur kavşağında çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte 2 otomobilde bulunan 12 Suriyeli yaralandı. Olay yerine çağrılan çok sayıda ambulans ile yaralılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:31
  1. Kilis

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