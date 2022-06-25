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Yerel 2 otomobil, 1 motosiklet çarpıştı! Yaralılar var
Yerel

2 otomobil, 1 motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Osmaniye’de 2 otomobil ile 1 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 08:53:00 -
2 otomobil, 1 motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 80 PA 139 plakalı otomobil, Ş.K. idaresindeki 27 AK 137 plakalı otomobil ile A.G.A. 80 DT 872 plakalı motosiklet mahalle kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken diğer otomobiller ise kullanılmaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 80 PA 139 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.B. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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