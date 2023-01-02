2 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar oldu? Yeni haftayla birlikte pek çok kişi 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu?
Yeni yılın ilk işlem gününde gram altının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte, güncel altın fiyatları...
2 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış: 1.097,90 TL
Satış: 1.098,32 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.800,00 TL
Satış:1.825,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.590,00 TL
Satış: 3.651,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.205,00 TL
Satış: 7.274,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.237,47 TL
Satış: 7.306,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 1.010,89 TL
Satış: 1.019,55 TL