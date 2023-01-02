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Ekonomi 2 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları
Ekonomi

2 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar oldu? Yeni haftayla birlikte pek çok kişi 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2023-01-02 11:17:00 -
2 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları

Yeni yılın ilk işlem gününde gram altının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte, güncel altın fiyatları...

2 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 1.097,90 TL

Satış: 1.098,32 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.800,00 TL

Satış:1.825,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.590,00 TL

Satış: 3.651,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.205,00 TL

Satış: 7.274,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.237,47 TL

Satış: 7.306,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 1.010,89 TL

Satış: 1.019,55 TL

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