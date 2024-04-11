2 milyon lira değerindeki altın çay fincanı çalındı! Japonya'da büyük şok... Şoke eden olay!

Japonya'da değeri 10 milyon yenin üzerinde olan altın bir çay fincanı, başkent Tokyo'da satış için sergilendiği bir mağazadan çalındı. Yaklaşık 2,1 milyon Türk Lirası değerindeki fincan, kilitli olmayan bir kutunun içinde sergileniyordu.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Takashimaya zincirinin bir outlet mağazasında, düzenlenen bir etkinlik kapsamında bir dizi altın ürün satışa sunulmuştu. Bu pahalı ürünlerin arasında saf 24 ayar altından imal edilmiş bir çay fincanı da vardı. 1000'i aşkın ürünün en pahalılarından biri olan fincanın kaybolduğu anlaşıldı.

'KİLİTLİ OLMAYAN ŞEFFAF BİR KUTUDA SERGİLENİYORDU'

Mağaza sözcüsü, yaptığı açıklamada, "(Fincan) kilitli olmayan şeffaf bir kutuda sergileniyordu; böylelikle müşteriler kolaylıkla daha yakından bakabiliyordu" diye konuştu. Yerel basına yansıyan haberlere göre, güvenlik kameralarında bir erkeğin fincanı alarak çantasına koyduğu, ardından mağazadan ayrıldığı görüldü. Sözcü, ürünlerin mağazada sergilenmeye devam edeceğini ancak güvenliğin artırılacağını söyledi.

Takashimaya mağazalar zinciri, geçtiğimi yılı aralık ayında da Noel pastaları sebebiyle dünya gündemine gelmişti. Mağazanın gönderim yaptığı çok sayıda çilekli pasta hasar görmüş şekilde müşterilere ulaştırılmış, pasta fotoğraflarıyla birlikte sosyal medyada dile getirilen tepkiler üzerine mağaza özür dileyerek para iadesi sözü vermişti.

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