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Dünya 2 Milyon insana 14 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısından geçti
Dünya

2 Milyon insana 14 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısından geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-23 08:15:00 -
2 Milyon insana 14 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısından geçti

İnsani yardımların ulaştırılması için açılan Refah Sınır Kapısı’ndan 14 tır daha Gazze Şeridi’ne geçti. İnsani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze’ye ulaşmış oldu.

İsrail-Hamas çatışmaları 16’ıncı gününde devam ederken, bir insani yardım konvoyu daha Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne geçti.

BM yetkilisi yaptığı açıklamada, gıda ve ilaç gibi insani yardım taşıyan 14 tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini ve yardımların Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından teslim alındığını açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Kızılayı’ndan bir yetkili ise, yardım konvoyunun taraflarına ulaştığını ve yardımların UNRWA’nın Gazze Şeridi’ndeki depolama tesislerine götürülmek üzere tırlardan boşaltılmaya başlandığını ifade etti.

Yardım konvoyunda yakıt olmadığı aktarıldı.

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi’ne gönderilen yardımları taşıyan 20 tırlık ilk konvoy Cumartesi günü, 17 tırlık ikinci konvoy ise dün erken saatlerde Gazze Şeridi’ne geçmişti.
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Son konvoy ile insani yardım taşıyan 3 konvoy Gazze’ye ulaşmış oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için günde 100 kamyonun sınırdan geçmesi gerektiği belirtildi.

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