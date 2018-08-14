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2 milyon esnaf dijitalleşiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), üyelerini dijitalleştirmek için Turkcell ile işbirliğine gidiyor. Bu kapsamda 2 milyon esnafa avantajlı özel hizmet paketleri sunulacak.

14 Ağustos 2018 Salı 09:40
2 milyon esnaf dijitalleşiyor

Dijitalleşmenin ilk aşamasında TESK üyeleri, Turkcell’in esnaf paketlerini tercih ederek tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Akıllı Faks gibi çözümlere sahip olabilecek. Yapılan işbirliği anlaşmasının esnaf ve sanatkârlar için önemli bir adım olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, esnafın kesintisiz mobil hizmetlerden yararlanacağını dile getirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “TESK ve Turkcell’in birlikte geliştirdiği yeni hizmet, kampanya ve iş ortaklığı 2 milyona yakın esnaf ve sanatkârın rekabetçi gücünü artıracak ve hayatlarını kolaylaştıracak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:40
  1. Turkcell
  2. TESK
  3. Dijitalleşme

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