2 milyon esnaf dijitalleşiyor

Dijitalleşmenin ilk aşamasında TESK üyeleri, Turkcell’in esnaf paketlerini tercih ederek tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek, Akıllı Faks gibi çözümlere sahip olabilecek. Yapılan işbirliği anlaşmasının esnaf ve sanatkârlar için önemli bir adım olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, esnafın kesintisiz mobil hizmetlerden yararlanacağını dile getirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “TESK ve Turkcell’in birlikte geliştirdiği yeni hizmet, kampanya ve iş ortaklığı 2 milyona yakın esnaf ve sanatkârın rekabetçi gücünü artıracak ve hayatlarını kolaylaştıracak” dedi.