2 milyar dolarlık satın alma hamlesi!

JPMorgan, PacWest anlaşması kapsamında yaklaşık 2 milyar dolarlık mortgage portföyü satın alacak.

JPMorgan Chase & Co., Banc of California Inc.'in PacWest Bancorp'u satın almasını kolaylaştırmak için yaklaşık 2 milyar dolar değerinde mortgage portföyü satın alacak.

ABD'nin en büyük bankasının indirimli olarak 1.8 milyar dolarlık müstakil konut kredisi satın almak için bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

JPMorgan'ın kredileri elinde tutmayı mı yoksa başka yatırımcılara satmayı mı planladığı henüz netlik kazanmadı.

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