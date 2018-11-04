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2 metrelik kılıç balığını yakaladı, Erdoğan'a teşekkür etti

Yakaladığı 2 metrelik kılıç balığını Beylikdüzü'nde sergileyen “Balıkçı Kenan”,“Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Arıtmaları çoğalttı, Marmara'nın, Karadeniz'in suyu temizlendi, bütün balık çeşitleri girmeye başladı.” dedi.

04 Kasım 2018 Pazar 17:01
2 metrelik kılıç balığını yakaladı, Erdoğan'a teşekkür etti

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan ve Beylikdüzü'nde sergilenen 2 metrelik kılıç balığı büyük ilgi görüyor.

Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Çanakkale Boğazı'na yakın bölümünde avlanan balıkçıların ağlarına, hamsi sürüsü içerisinde bir kılıç balığı takıldı.

Yaklaşık 2 metrelik kılıç balığı, Beylikdüzü Yeşil Vadi'deki Balıkçı Kenan Tesisleri'ne getirildi. Burada sergilenen balık, ilgi odağı oldu. Balık almaya gelen vatandaşlar kılıç balığını görünce şaşırdı.

"Allah bol bol verdi"

'Balıkçı Kenan' olarak bilinen Kenan Balcı, 10 yıl aradan sonra balık bolluğu yaşandığını belirterek, "Kılıç, kalkan, palamut, hamsi, Allah bol bol verdi. Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun" dedi.

"Halkımıza tavsiyemiz..."

Balık bolluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Balcı, "Halkımıza tavsiyemiz ucuz olan balıkları tercih etsinler, çünkü ucuz olan balık çok çıkıyor demektir. Uzun sene sonra denizin her bölgesi balık oldu. Kılıç balığı, Marmara'da hamsi sürüsünün içinde yakalandı, bu bolluk yaşandığını gösteriyor" diye konuştu.

Balcı, istavritin 20-23 liradan, 1 kilonun üzerindeki palamutların da 20 liraya satıldığını dile getirdi.

"Balıktan, palamuttan bıkılmaz"

Bazı insanların palamut yemekten bıktıklarını söylediklerini belirten Balcı, "Balıktan, palamuttan bıkılmaz. Bir gün tava, bir gün ızgara, bir gün buğulama yapılmalı" ifadesini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim"

Balcı, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Arıtmaları çoğalttı, Marmara'nın, Karadeniz'in suyu temizlendi, bütün balık çeşitleri girmeye başladı. İnşallah palamut gibi diğer balık çeşitleri de bol bol olur, halkımız bol bol balık tüketir."

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 17:01
  1. Çanakkale
  2. Balıkçı Kenan
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. kılıç balığı

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