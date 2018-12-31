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2 metrelik kardan adamın kafasına yumruk atıp kaçtı

Karaman'da etkili olan kar yağışı sonucu bir iş yeri sahibi ve arkadaşları tarafından yapılan iki metre boyundaki kardan adam, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından önce yumruklanarak daha sonra da tekme atılarak parçalandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
2 metrelik kardan adamın kafasına yumruk atıp kaçtı

Karaman'da bir iş yerinin önünde esnafların yaptığı kardan adama, gece kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yumruklu saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Ali Şahane Mahallesi Aktekke 15. Temmuz Demokrasi Meydanı yanındaki kuruyemiş dükkanını işleten Ali Gül, dün yoğun kar yağışı sonrası arkadaşları ile iş yerinin önüne yaklaşık 2 metre boyunda kardan adam yaptı.

Bu sabah iş yerine gelen Gül, kardan adamın parçalandığını gördü. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Gül, bir kişinin gece kardan adamı parçaladığını gördü.

Görüntülerde, iş yerinin önünden geçen bir kişinin, kardan adamın kafasına yumruk atıp kaçması yer alıyor. Aradan 8 dakika geçtikten sonra tekrar gelen saldırganın, bu defa, kardan adamın gövdesini tekme ve yumruklarla parçalayıp hızla kaçtığı görülüyor.

"Kardan adamdan adam olur ama bunlardan olmaz"

Ali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın neden böyle bir şey yaptığına anlam veremediğini söyledi.

Tanımadıkları kişinin ilk önce kardan adamın kafasını kopardığını ve 8 dakika sonra gelerek gövdesini parçalayarak kaçtığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Dün kar yağışı sonrası ailem ve komşularla beraber çok güzel bir kardan adam yaptık. Bir kişi gelerek yaptığımız kardan adamın önce kafasını, sonra gövdesini parçalayarak kaçıyor. Bu anlar güvenlik kamerasına takılmış. Herhalde kavga edecek kimse bulamayınca kardan adama saldırmış. Kardan adamdan adam olur ama bunlardan olmaz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
  1. Karaman
  2. Aktekke 15. Temmuz Demokrasi Meydanı
  3. kardan adam
  4. güvenlik kamerası
  5. kar yağışı

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