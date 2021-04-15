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Ekonomi 2 metrekare arsa icradan satılık
Ekonomi

2 metrekare arsa icradan satılık

Adana 1. İcra Dairesi’nin satışa çıkardığı bu ilan çok konuşulacak. Böylesi olur mu demeyin, tam 2 metrekarelik arsa icradan satışa çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:13:00 -
2 metrekare arsa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilginç ilanda satışla ilgili olarak  “Adana İl, Seyhan İlçe, 1559 Ada, 898 Parsel, KURTULUŞ Mahalle/Köy,7485/39885 hissesi arsa vasfında Dosyada mevcut Adana ili Seyhan Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kayıt örneği eki folyesi arazinin belirli ve sabit noktalarından yararlanmak suretiyle zemine tatbik edildiğinde uygun durumda bulunduğu parselin imar parseli oluşturulması sırasında atık parsel olarak kaldığı anlaşılmıştır. parselin bulunduğu yer, mevkii, imar planındaki konumu, artı çok küçük parsel olması durumu gözönüne alındığında mahalli rayiç ve alım satık fiyatlarına göre m2 sinin 2.000.TL ve 15 m olan tamamının 30.000.TL olduğu satışı yapılacak 7485/39885 borçlu hissesine isabet eden 2,82 m2 nin değeri parasal olarak 5.630.TL olarak belirlenmiştir.” deniliyor.

Söz konusu taşınmazın satışı 07.06.2021 günü saat 11.00’de Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA yapılacak.

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