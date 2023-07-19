2 lirayken de aynı 27 lirayken de aynı! Dertleri dolar değil AK Parti

Memleket muhaliflerinin "Sözcü"sü her zamanki gibi, eleştirecek konu bulamayınca dolar üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı. Yıllara göre dolar kurunu manşetine taşıyan Sözcü, kendi oyununu ifşa etti...

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haber de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, "Bakıyorum, bu listede komik bir taraf yok mu? Yıl 2015, dolar 2,62. Yine yıkmak istiyorlardır AK Parti hükümetini. Yine rahatsızlardı, yine devirmek istiyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

"17/25 Aralık'ta bu ahlaksızlar demiyorlar mıydı, "2002'de 1.4'ten almışsınız doları, 2013'lerde gelmişsiniz dolar yüzde 70 değer kazanmış..." Ne yaptılar Gezi isyanı çıkardılar. Yetinmediler, yolsuzluk edebiyatı yapmışlar. Ne varmış, 1.4 olan dolar 2,3'e çıkmış. Yetinmediler, yolsuzluk var dediler vesaire. O dakikadan sonra düğmeye basıldı. Neden düğmeye basıldı? Türkiye, devlete sızan FETÖ'yü tasfiye ediyorum dedi. Devletten FETÖ'yü tasfiye mi ediyorsunuz? Biz dolar üzerinden oyuna başlarız. Aynı Kurtuluş Savaşı öncesi gibi."

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