  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otomobil almak isteyenler dikkat! Galericinin yeni oyunu deşifre oldu

Yorumsuz: 650 Bin TL'ye kiralık daire

Olmaz denilen otomobil fiyatı: 390 bin TL! Alsvin modeli satışa çıkıyor, kapış kapış gidecek

Arap ülkesinden Türkiye'ye milyarlarca dolar yağabilir! Sadece saatler kaldı

Kılıçdaroğlu’na yapılan darbe girişimi deşifre olmuştu! Gizli toplantıdaki isim Muharrem Erkek konuştu CHP'nin gündemi: Sızıntı...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye’den ne istiyor?

Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!

Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde...Termometreler fırladı

Türk profesör buldu: Orada petrol var, kokusunu bile alıyorum! Rus petrolü ile eşdeğer, hemen çıkarılmalı

FETÖ’cülerin kavgası sürüyor… Taraf pisliği ortaya seriliyor… Kitabın kayıp 100 sayfası
Gündem 2 lirayken de aynı 27 lirayken de aynı! Dertleri dolar değil AK Parti
Gündem

2 lirayken de aynı 27 lirayken de aynı! Dertleri dolar değil AK Parti

Yeniakit Publisher
2023-07-19 14:33:00 -

2015'ten bu yana her sen dolar kurunun ne olduğunu sıralayan Sözcü kendi topuğuna sıktı!..

Memleket muhaliflerinin "Sözcü"sü her zamanki gibi, eleştirecek konu bulamayınca dolar üzerinden AK Parti hükümetini hedef aldı. Yıllara göre dolar kurunu manşetine taşıyan Sözcü, kendi oyununu ifşa etti...

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haber de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, "Bakıyorum, bu listede komik bir taraf yok mu? Yıl 2015, dolar 2,62. Yine yıkmak istiyorlardır AK Parti hükümetini. Yine rahatsızlardı, yine devirmek istiyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

"17/25 Aralık'ta bu ahlaksızlar demiyorlar mıydı, "2002'de 1.4'ten almışsınız doları, 2013'lerde gelmişsiniz dolar yüzde 70 değer kazanmış..." Ne yaptılar Gezi isyanı çıkardılar. Yetinmediler, yolsuzluk edebiyatı yapmışlar. Ne varmış, 1.4 olan dolar 2,3'e çıkmış. Yetinmediler, yolsuzluk var dediler vesaire. O dakikadan sonra düğmeye basıldı. Neden düğmeye basıldı? Türkiye, devlete sızan FETÖ'yü tasfiye ediyorum dedi. Devletten FETÖ'yü tasfiye mi ediyorsunuz? Biz dolar üzerinden oyuna başlarız. Aynı Kurtuluş Savaşı öncesi gibi."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü'den emekli maaşı manipülasyonu! Yerel seçimler için start verdiler
Sözcü'den emekli maaşı manipülasyonu! Yerel seçimler için start verdiler

Gündem

Sözcü'den emekli maaşı manipülasyonu! Yerel seçimler için start verdiler

15 Temmuz‘un yıldönümünde Sözcü gazetesi safını böyle gösterdi
15 Temmuz‘un yıldönümünde Sözcü gazetesi safını böyle gösterdi

Gündem

15 Temmuz‘un yıldönümünde Sözcü gazetesi safını böyle gösterdi

Sözcü'den yangın provokasyonu! AK Parti milletvekili devreye girdi
Sözcü'den yangın provokasyonu! AK Parti milletvekili devreye girdi

Gündem

Sözcü'den yangın provokasyonu! AK Parti milletvekili devreye girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23