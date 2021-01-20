  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 2. Lig'den Fenerbahçe'ye geliyor
Spor

2. Lig'den Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Tahir Karapınar'ın TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor yönetimiyle Atakan Müjde transferi için bir araya geleceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 23:57:00 -
2. Lig'den Fenerbahçe'ye geliyor

İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi isimleri transfer ederek geleceğe yatırım yapan, alt liglerdeki yetenekli oyuncuları takip eden Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Altyapı Koordinatörü Tahir Karapınar'ın ağına Pendikspor'un genç yeteneği Atakan Müjde takıldı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Karapınar, yarın Pendikspor yönetimiyle Atakan Müjde transferi için bir araya gelecek. Fenerbahçe yönetiminin Pendikspor cephesinin talebine göre somut adımları atacağı öğrenildi.

Mart 2020'de Pendikspor ile profesyonel sözleşmeye imza atan Atakan'ın 2022 Mayıs'a kadar kontratı bulunuyor.

Misli.com 2. Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu orta sahada görev alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’
Gündem

Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıranların arasında bulunan Abdurrahman Gülseren'in sosyal medyada ortaya çıkan vi..
Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı
Teknoloji

Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürütmekte oldukları projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda normalde bu yıl teslim..
Mısır'dan flaş Katar kararı
Dünya

Mısır'dan flaş Katar kararı

Suudi Arabistan'ın ardından Mısır da Katar ile ilişkileri düzeltme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay