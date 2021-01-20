2. Lig'den Fenerbahçe'ye geliyor

İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi isimleri transfer ederek geleceğe yatırım yapan, alt liglerdeki yetenekli oyuncuları takip eden Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Altyapı Koordinatörü Tahir Karapınar'ın ağına Pendikspor'un genç yeteneği Atakan Müjde takıldı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Karapınar, yarın Pendikspor yönetimiyle Atakan Müjde transferi için bir araya gelecek. Fenerbahçe yönetiminin Pendikspor cephesinin talebine göre somut adımları atacağı öğrenildi.

Mart 2020'de Pendikspor ile profesyonel sözleşmeye imza atan Atakan'ın 2022 Mayıs'a kadar kontratı bulunuyor.

Misli.com 2. Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu orta sahada görev alıyor.