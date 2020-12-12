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Yerel 2 köy daha karantina altına alındı
Yerel

2 köy daha karantina altına alındı

Sivas'ta Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:51:00 -
2 köy daha karantina altına alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Divriği Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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