Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Pompada artan fiyatlar sonrasında sürücülerin bütçesini koruyacak en ekonomik motor ve araç kombinasyonları titizlikle masaya yatırıldı. Hibrit, mild-hybrid ve dizel teknolojilerinin en başarılı örneklerini barındıran bu özel liste, yakıtı adeta koklayan modelleri gözler önüne serdi. WLTP tüketim verilerine göre hazırlanan bu kılavuz, daha az yakıtla çok daha uzun yollar kat etmek isteyenler için rehber niteliği taşıyor.