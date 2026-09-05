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Otomotiv
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Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

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Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Pompada artan fiyatlar sonrasında sürücülerin bütçesini koruyacak en ekonomik motor ve araç kombinasyonları titizlikle masaya yatırıldı. Hibrit, mild-hybrid ve dizel teknolojilerinin en başarılı örneklerini barındıran bu özel liste, yakıtı adeta koklayan modelleri gözler önüne serdi. WLTP tüketim verilerine göre hazırlanan bu kılavuz, daha az yakıtla çok daha uzun yollar kat etmek isteyenler için rehber niteliği taşıyor.

#1
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Daha az yakıtla daha uzun yol yapmak isteyen sürücüler için en cimri motor ve araç kombinasyonlarını bir araya getirdik. Listede hibrit, mild-hybrid ve dizel opsiyonlar WLTP tüketim dataları ve kullanıldıkları modeller üzerinden mukayese ettik.

#2
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu:

#3
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Toyota 1.5 Hybrid (M15A-FXE) (116 HP) Motor: 3 Silindir Yakıt: Hibrit (Benzin) Şanzıman: e-CVT Modeller: Toyota Yaris Hybrid Tüketim: 4.0 - 4.6 L/100 km

#4
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Honda 1.5 i-MMD (Atkinson) (122 HP) Motor: 4 Silindir Yakıt: Hibrit (Benzin) Şanzıman: e-CVT Modeller: Honda Jazz e:HEV, Honda HR-V e:HEV Tüketim: 4.3 - 4.7 L/100 km

#5
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Toyota 1.8 Hybrid (2ZR-FXE) (140 HP) Motor: 4 Silindir Yakıt: Hibrit (Benzin) Şanzıman: e-CVT Modeller: Toyota Corolla Hybrid, Toyota C-HR Hybrid Tüketim: 4.4 - 4.9 L/100 km

#6
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Hyundai 1.6 GDI Hybrid (141 HP) Motor: 4 Silindir Yakıt: Hibrit (Benzin) Şanzıman: DCT Modeller: Hyundai Ioniq Hybrid, Kia Niro Hybrid Tüketim: 4.5 - 5.0 L/100 km

#7
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Suzuki 1.2 Mild Hybrid (K12D) (83 HP) Motor: 3 Silindir Yakıt: Hibrit (Benzin) Şanzıman: Manuel / AGS Modeller: Suzuki Swift Hybrid, Suzuki Ignis Hybrid Tüketim: 4.6 - 5.2 L/100 km

#8
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Mazda 2.0 Skyactiv-X M Hybrid (186 HP) Motor: 4 Silindir Yakıt: Hibrit (Benzin) (M-Hybrid) Şanzıman: 6 İleri Otomatik Modeller: Mazda 3, Mazda CX-30 Tüketim: 5.3 - 6.0 L/100 km

#9
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

VW 2.0 TDI (EA288 EVO) (115 HP) Motor: 4 Silindir Yakıt: Dizel Şanzıman: DSG / Manuel Modeller: Volkswagen Golf, Volkswagen Passat Variant (2024 ve sonrası) Tüketim: 5.3 - 5.9 L/100 km

#10
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Peugeot / Citroën 1.5 BlueHDi (130 HP) Motor: 4 Silindir Yakıt: Dizel Şanzıman: EAT8 / Manuel Modeller: Peugeot 308, Peugeot 2008, Citroën C4, Citroën C5 Aircross Tüketim: 5.4 - 6.0 L/100 km

#11
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Renault 1.5 dCi (115 HP) Motor: 4 Silindir Yakıt: Dizel Şanzıman: Manuel Modeller: Renault Clio, Renault Express, Renault Megane (Dizel) Tüketim: 5.5 - 6.2 L/100 km

#12
Foto - Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Ford 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) (125 HP) Motor: 3 Silindir Yakıt: Hibrit (Benzin) (M-Hybrid) Şanzıman: Manuel / Otomatik Modeller: Ford Puma, Ford Focus Tüketim: 5.4 - 6.0 L/100 km

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