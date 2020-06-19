2 kişiyi darp ederek 1 kişinin ölümüne sebep olan şüpheli adliyede

Bursa’da 2 kişiyi darp ederek birinin ölümüne sebep olan şüpheli , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay , sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Adem Yıldırım ve arkadaşı Kenan A. , Zeyniler yolunda A.Y. ile tartışmaya başladı . Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. , Adem Yıldırım ve Kenan A.’nın kafasına sert bir cisimle vurarak darp etti. A.Y. darp sonrası olay yerinden ayrılırken Kenan A. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Adem Yıldırım’ı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı . Adem Yıldırım burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şüpheli A.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan A.Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi .