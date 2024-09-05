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Yerel 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Yerel

2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 12:16:00 -

Şanlıurfa'da iki kişinin yaşamını yitirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Dergili Mahallesi'ndeki bir fıstık işletmesinde yaşandı. Gafari Çolak (60), henüz bilinmeyen bir nedenle fıstık işletmesine giderek elindeki uzun namlulu silahla Nuh Kartal'a (55) ateş etti. Kurşunların hedefi olan Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından Çolak, evine dönerek eşi Gülizar Çolak (59) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de silahla öldürerek ikinci cinayeti işledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Kartal'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay anına ait kamera görüntüleri, saldırının vahametini gözler önüne sererken, Gafari Çolak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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