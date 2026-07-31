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Yerel 2 kişinin öldüğü patlamanın görüntüsü ortaya çıktı!
Yerel

2 kişinin öldüğü patlamanın görüntüsü ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kırklareli’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamanın şiddeti ve 2 kişinin savrulduğu anlar anbean görüntülere yansıdı.

Olay, önceki gün Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BRYSIS İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikada meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli inceleme devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişinin tutuklandığı, soruşturmanın ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından olayın kesin nedeninin netlik kazanacağını belirtti. Patlamaya ilişkin soruşturma sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama ile 2 kişinin savrulduğu anlar görüntülere yansıdı.

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