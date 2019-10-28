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Yerel

2 kadının sır ölümü ile ilgili gerçek telefonlarından çıktı!

Adıyaman'da, önceki gün iki kadının boş arazide silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Öte yandan iki kadının cep telefonlarını incelemeye aldığı ve telefonlarda bir ses kaydına ulaşıldığı öğrenildi.

2019-10-28 08:46:00 - 2019-10-28 09:48:35
2 kadının sır ölümü ile ilgili gerçek telefonlarından çıktı!

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide Cansu Güven (21) ile Songül Önemli'nin (23) pompalı tüfekle göğüslerinden vurulmuş bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hayatını kaybeden kadınların akrabaları olan zanlılar adliyeye sevk edildi. İfadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlıların hepsi tutuklandı.

Bu arada, polis ekiplerinin iki kadının cep telefonlarını incelemeye aldığı öğrenildi. Telefonlarda bir ses kaydına ulaşıldığı, iki kadının intihar etmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide 25 Ekim'de polis ekiplerince Cansu Güven ile Songül Önemli pompalı tüfekle göğüslerinden vurulmuş halde bulmuştu. 112 Acil Servis ekipleri, Güven'in olay yerinde öldüğünü belirlemiş, ağır yaralı haldeki Önemli ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleleye rağmen kurtarılamamıştı.

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erdem

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