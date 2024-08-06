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Sosyal Medya 2 ismin ellerine dikkat! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i fena pazara gönderdi
Sosyal Medya

2 ismin ellerine dikkat! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i fena pazara gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-08-06 12:47:00 - 2024-08-06 12:48:14

Paris Olimpiyatları kapsamında oynanan kadın voleybol müsabakasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sevindikleri sırada ortaya çıkan görüntü gündeme oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris Olimpiyatlarında bir araya geldi.

Paris’e giden Özel, İmamoğlu ve Yavaş ilk olarak Çeyrek Final’e kalan Kadın Milli Voleybol takımının Çin ile sabah saatlerindeki maçında birlikte görüntü verdi. Milli takımın maçını tribünde yan yana oturarak izledi.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın kırmızı milli takım forması giydiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatları’nda A Milli Voleybol Takımı'nın oynadığı maçı izlemesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı davet etmişti.

Özgür Özel hayatının şokunu yaşadı

Maç sırasında ilginç anlar kameralara yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Takımın bir seti kazandığı sırada ortaklaşa sevinirken CHP lideri Özgür Özel'in ellerinin havada kaldığı görüldü. Özgür Özel'in sevinç gösterisine Mansur Yavaş'ın destek vermemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. O anların Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından servis edilmesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.
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Yorumlar

ÇATALCA 77

AKİT BU ARADA BİZİM KIZLAR YARI FİNAL DE BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ???

Barlas Altun

Sizde nereden vuracağınızı bilemiyorsunuz.
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