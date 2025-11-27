2 isimle görüştüklerini doğruladı! Fenerbahçeli yıldızlara kanca

  • İSTANBUL
Son Haberler

Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar! Demirtaş tahliye mi olacak? Fatih Altaylı sorusuna flaş cevap

Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz

Bakan Bayraktar: "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım” Enerjide hedef büyük

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Yapay zeka ile video hazırlamıştı! Akit’e konuşan Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a ayar

Dış ticaret verileri açıklandı! Ekimde ihracat yüzde 2 artarak 24 milyar dolar olarak gerçekleşti

Fenomenlerin kazançları ağızları açık bıraktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Ölümsüzlüğün sırrı buymuş! Murat Alan yazdı

Yüzyılın Konut Projesi rekor kırdı! Başvuru sayısı şaşırttı

Yapay zeka Adana’dan özür diledi
Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile görüştüklerini duyurdu.

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kaya, yaklaşan kongre sürecine dair görüşlerini ve yeni yönetim hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Emre Mor’un yanı sıra Galatasaray’dan a bir oyuncu ile görüştüklerini açıkladı. Mehmet Kaya, yabancı birkaç oyuncunun da gündemlerinde bulunduğunu dile getirdi.

Başkan Kaya, "Seçim öncesinde yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Bunu sözle değil, taahhütleriyle aldık. Geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da sağ olsun yerine getirdiler. Seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek dediğimiz sayılar, bağış olarak kulübün kasasına eklenecek. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bunun da kırmızıyla altını çizeyim. 400 milyona yakın bir sayı, şahıslarından ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur" ifadelerini kullandı.

