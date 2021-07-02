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Gündem 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 14 gözaltı
Gündem

2 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 14 gözaltı

Van ve Hakkari'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 12:23:00 -
2 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 14 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "betabol.com" ve "retina2021.com" siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, elde ettikleri geliri banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına aktardıkları, paravan şirket üzerinden araç alımı yaptıkları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Van ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 16 cep telefonu, 20 sim kart, 7 bilgisayar ve 10 banka kartı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerce suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 1 daire, 7 araç, 72 banka hesabı ile 4 kripto para hesabına bloke ve şerh konulması için işlemler başlatıldı.

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