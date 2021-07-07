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Gündem 2 ilde teröristlere operasyon: Gözaltılar var
Gündem

2 ilde teröristlere operasyon: Gözaltılar var

Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 08:56:00 -
2 ilde teröristlere operasyon: Gözaltılar var

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının Adana ve Kahramanmaraş’ta FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapmasında çalışma başlattı.

Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneği'nde (SAMEDER) faaliyet gösterdikleri, örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan aranılan 6 kişiyi tespit etti.

5 kişi Adana’da 1 kişi de Kahramanmaraş’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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