2 ilde orman yangını!

Muğla ve Aydın'da orman yangını çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

Sekköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

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Yangına 2 gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alınmak üzereyken alevlerin Çakıralan köyü tarafına sıçradığını söyledi.

Aydın

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gümüşköy mevkiindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar destek veriyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu mücadelede Orman Bölge Müdürlüğü'müz 50 araç, 220 personel, jandarmamızdan 9 tim, asayiş ve trafik timi, 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç, 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç ve 25 personelle ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 TOMA'sı da bölgeye intikal etti." dedi.