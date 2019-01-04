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2 ilde okullar tatil edildi! İşte o iller...

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çanakkale ve Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde okullar tatil edildi.

04 Ocak 2019 Cuma 00:00
2 ilde okullar tatil edildi! İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdumuzun önemli bir kısmında yağışları etkili olacağı açıklandı.

Bazı illerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Bu gece yarısından itibaren Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de beklenen fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun uyarılarının ardından kar yağışı sınırdan Türkiye'ye giriş yaptı. Kar yağışının giriş yaptığı Kırklareli'nin Demirköy ilçesi beyaz örtü ile kaplandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 00:00
  1. Türkiye
  2. Milli Eğitim Müdürlüğü
  3. Marmara
  4. Çanakkale
  5. Kırklareli
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. Demirköy

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