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2 ilde korkutan deprem!

Önce Kayseri en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Ardından Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:29
2 ilde korkutan deprem!

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde 5 kilometre derinlikte büyüklüğü 1.6, 1.9 ve 2.1 olan 3 sarsıntı meydana geldi.

ADANA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Tufanbayli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Depremde can ve mal kaybı olmadı. Aynı yerde saat 16.09'da da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:29
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