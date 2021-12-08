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Gündem 2 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı
Gündem

2 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Manisa'da ve İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:54:00 - 2021-12-08 23:55:03
2 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Manisa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içinde faaliyet yürüten, örgütün kripto haberleşme sistemi olan ByLock kullanan 2 kişi ile örgütün eğitim yapılanmasında faaliyette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yakalanması için Manisa ve İzmir'de bu sabah 06.30'da şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan eş zamanlı operasyonla Ö.S., A.K., E.K.Ş., H.K. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç ve suç unsuru olabileceği düşünülen dijital materyallere el konuldu. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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