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2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

2 ilde İzmir merkezli FETÖ operasyonunda TSK'dan ihraç edilen bir teğmen tutuklandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:51
2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, "asker abisi" olduğu iddiasıyla aranan kişi ile TSK'dan ihraç edilen bir teğmen tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "asker abisi" olduğu iddiasıyla aranan M.F. İzmir, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve KHK ile TSK'dan ihraç edilen teğmen M.Ş. ise Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:51
  1. Bursa
  2. İzmir
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı

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