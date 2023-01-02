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Yerel 2 ilde FETÖ operasyonu! 4 gözaltı
Yerel

2 ilde FETÖ operasyonu! 4 gözaltı

Çanakkale merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 18:14:00 -
2 ilde FETÖ operasyonu! 4 gözaltı

Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1’i aktif 3 askeri personel olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. 1 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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