2 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذٖينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً اَثٖيماًۚ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kendilerine hıyanet edenleri savunma.



Çünkü Allah, hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez."

(Nisâ Suresi, 107) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Emanete hıyanet edenler, bir yolunu bulup başkalarının hakkını yiyenler geçici dünya hayatında kendilerine bir menfaat sağlamış, refah ve rahatlık içinde yaşamış olabilirler.

Ancak bu hıyanetin ağır sorumluluğu onlarla birlikte âhirete taşınacağı ve kendilerinden hesap sorulacağı; hakkın, haine ceza, hak sahibine ecir olarak yerini bulacağı düşünüldüğünde, dünyada elde edilen geçici menfaat karşılığında ebedî hayatta kaybedilen nimetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında, emanete hıyanet edenlerin –âyette ifade buyurulduğu üzere– başkalarından önce ve daha çok kendilerine zarar verdikleri ve ebedî saadetlerini ziyan ettikleri anlaşılacaktır.

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Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 139



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"... Kim Allah katındaki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Allah Teala şöyle diyor: 'Kulumun benim yanımdaki konumu, benim kulumun yanındaki konumum gibidir.'"



Kaynak: İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: III/161)





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