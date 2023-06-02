  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD Başkanı Biden yere kapaklandı

ABD Büyükelçiliğinden skandal hareket

Gültekin Uysal'a istifa şoku! Çok sayıda Demokrat Partili yönetici topluca istifa etti

Almanya'dan iflas dalgası! Kriz oraya da sıçradı: Bir anda hastaneler kapanabilir, başlangıcındayız! Haberi şok etti

TBMM çağrısız toplanıyor! Yemin töreninin detayları

İçişleri Bakanlığı 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı

Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...

Şarj teknolojisiyle dikkat çeken dünya devinden sürpriz! Türkiye'ye geliyor, harekete geçildi: Şimdiden talep patladı

Duyurdular: 1900 gemi denetlendi

Türkiye'nin Meriç Nehri'nden müthiş karar: Milyonlarca enerji üretilecek! Başlıyoruz diyerek duyurdular
İSLAM 2 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-02 05:12:00 -
2 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذٖينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً اَثٖيماًۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kendilerine hıyanet edenleri savunma.

 Çünkü Allah, hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez."

(Nisâ Suresi, 107)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Emanete hıyanet edenler, bir yolunu bulup başkalarının hakkını yiyenler geçici dünya hayatında kendilerine bir menfaat sağlamış, refah ve rahatlık içinde yaşamış olabilirler.

Ancak bu hıyanetin ağır sorumluluğu onlarla birlikte âhirete taşınacağı ve kendilerinden hesap sorulacağı; hakkın, haine ceza, hak sahibine ecir olarak yerini bulacağı düşünüldüğünde, dünyada elde edilen geçici menfaat karşılığında ebedî hayatta kaybedilen nimetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında, emanete hıyanet edenlerin –âyette ifade buyurulduğu üzere– başkalarından önce ve daha çok kendilerine zarar verdikleri ve ebedî saadetlerini ziyan ettikleri anlaşılacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 139
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"... Kim Allah katındaki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Allah Teala şöyle diyor:

'Kulumun benim yanımdaki konumu, benim kulumun yanındaki konumum gibidir.'"

Kaynak: İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: III/161)

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23